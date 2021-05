Ritorno del campione francese alla Juventus?

Dopo la vittoria in Coppa Italia per 1-2 contro l’Atalanta, la dirigenza juventina pensa al futuro. C’è qualche spiraglio in più per Andrea Pirlo, ma le possibilità concrete restavo davvero poche. Troppo preoccupante, per essere la Juventus, la posizione occupata in classifica; gioco quasi assente (se non a tratti) e calciatori demotivati (vedasi Ronaldo o Dybala). E moltissimo dipenderà dalle partite di oggi: Valladolid-Atletico Madrid e Real Madrid-Villareal. Per ora, in Spagna, il Real insegue l’Atletico di Simeone, e, in caso di vittoria per entrambe sarebbero i colchoneros ad essere campioni di Spagna. Il Real è costretto alla vittoria e deve sperare in un passo falso della squadra di Simeone. Questo potrebbe aprire uno spiraglio: Zidane alla Juventus.

Clamoroso ritorno

Quello di Zinedine in bianconere sarebbe un ritorno a Torino. L’attuale allenatore del Real Madrid, ha già vestito da calciatore per ben 5 stagioni la casacca bianconera, dal 1996 al 2001, condita da 151 presenze e 24 reti. Con la Juve Zidane ha vinto tutto: campionato, coppa intercontinentale, supercoppa europea e pallone d’oro. L’acquisto di Zinedine da parte del Real fu un acquisto clamoroso. Il francese passò in Spagna per 150 miliardi di lire, cifra record nella storia del calcio fino a quel momento. L’amore di Zinedine nei confronti della Juve, però, è stato ribadito dal francese nel corso degli anni in più occasioni. Le strade di Zizou e la Juve potrebbero incrociarsi nuovamente, quindi.

Zidane erede di Pirlo?

Zizou andrebbe quindi a sostituire Andrea Pirlo. Quello del francese è il primo nome sulla lista di Agnelli che vorrebbe riportarlo a Torino a tutti i costi. Come alternative si valutano Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. Ed è proprio Ringhio Gattuso l’uomo che potrebbe sostituire Inzaghi, in caso quest’ultimo sposasse la causa bianconera. Un incastro perfetto che, però, dipende tutto dai risultati che la Liga ci darà questa sera.