Zlatan Ibrahimovic, lunghi tempi di recupero: addio campionato ed Europeo

Zlatan Ibrahimovic dopo una stagione trionfante che gli ha consentito anche il ritorno in Nazionale si è infortunato. Alla soglia dei 40 anni e ritmi e prestazioni di livello, hanno aperto tutte le porte allo svedese, ma la fortuna non è dalla sua parte. Zlatan ha avuto un trauma al ginocchio sinistro, i tempi di recupero sono lunghi. Il Milan fa sapere le condizioni in una nota e arriva anche la brutta notizia per gli Europei.

Zlatan Ibrahimovic, lunghi i tempi di recupero, addio Europei

Il Milan ha diramato una nota per far sapere le condizioni di Ibrahimovic dopo l’infortunio. La nota: “Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane“. Intanto, la Federcalcio svedese: “Oggi, Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionati Europei di questa estate. Riprenditi Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo di calcio!”.

L’attaccante svedese non proverà a fare una corsa contro il tempo pur di prendere parte alla competizione con la sua Nazionale. Ibra proverà a tornare in forma quanto prima per tornare a giocare.