Calciomercato Inter, Marotta colpisce ancora: vicinissimo a chiudere uno scambio con un club di Serie A

Mentre gran parte dei calciatori sono attualmente sparsi per il mondo per prepararsi agli Europei e alla Coppa America, la dirigenza nerazzurra sta lavorando senza sosta per regalare al proprio tecnico, Simone Inzaghi, dei rinforzi utili per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Inter sarebbe vicinissima a chiudere uno scambio con un club di Serie A per un centrocampista.

Calciomercato Inter: Nandez ad un passo!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe vicinissima nel chiudere uno scambio con il Cagliari per assicurarsi le prestazioni del centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez. Il centrocampista classe 1995 vestirebbe la maglia nerazzurra grazie ad un’articolata operazione di calciomercato che porterebbe a Cagliari sia Nainggolan che Vecino e altre tre giovani contropartite tecniche, che sono utili a innalzare il valore del cartellino del calciatore ex Boca Juniors che, nell’ultima stagione in Serie A, ha realizzato due reti e servito due assist. Ecco quanto affermato dal Corriere dello Sport “L’Inter è a un passo da Nahitan Nandez, nell’ambito di un’articolata operazione che porterebbe a Cagliari sia Nainggolan che Vecino, oltre a tre giovani. Contropartite tecniche utili a innalzare il valore del cartellino dell’ex. Zhang e Giulini sembrano essere ad un passo dall’accordo“.