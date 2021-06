Inter-Juve, caso Orsato-Pjanic: l’avvocato napoletano Grimaldi pronto a presentare un nuovo esposto in Procura

ORSATO PJANIC, DOPO TRE ANNI LA STORIA NON E’ ANCORA FINITA: ECCO COSA STA SUCCEDENDO – 28 aprile 2018, la Juventus vince 2-3 a Milano con l’Inter. 29 aprile 2018, il Napoli perde 3-0 a Firenze con i viola. Gli azzurri di Sarri dicono addio ai sogni Scudetto, i bianconeri si prendono il tricolore. La sfida di San Siro, però, fu colma di polemiche: rosso per Vecino dopo pochi minuti, un gol annullato ai bianconeri, episodi controversi da una parte e dall’altra. Quello più clamoroso, però, fu certamente il mancato rosso a Pjanic, già ammonito e autore di un paio di interventi sciagurati (soprattutto il secondo su Rafinha) meritevoli di un secondo giallo. Martedì, Le Iene hanno pubblicato un servizio nel quale si analizzava il dialogo tra arbitro e VAR durante quel match: tale servizio ha scatenato molto scalpore, per via di quello che è stato ritenuto un comportamento sospetto da parte dei direttori di gara. Ma c’è chi vuole andare più a fondo: tra questi, l’avvocato napoletano Erich Grimaldi.

Orsato Pjanic, il servizio de Le Iene ha creato scalpore: ora pronto un nuovo esposto in Procura da parte di Erich Grimaldi

Come ricorda Il Mattino, l’avvocato Grimaldi già presento un primo esposto alla procura Federale qualche giorno dopo l’accaduto. Ecco cosa ha dichiarato, però, dopo il servizio de Le Iene: “Questa volta mi rivolgo alla Procura della Repubblica, perché il servizio delle Iene mostra delle novità che vanno approfondite, proprio alla luce del mio esposto. Dalla lettura del labiale, Valeri preme il pulsante rosso e dice ‘ho controllato adesso, il contrasto (o il contatto, ndr) c’è’, dice questa frase. Ed era evidente, a mio avviso. Perché le immagini dal campo mostrano chiaramente che Orsato mette la mano all’orecchio”.

Insomma, nonostante siano passati ben tre anni le polemiche non accennano a placarsi. Ed anzi, rischia di aprirsi un nuovo capitolo della storia infinita.