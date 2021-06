Juventus, Giannichedda consiglia i bianconeri: “Malen è da prendere”

L’Europeo in corso ha fornito diversi dati importanti a tanti club nostrani in chiave calciomercato. I calciatori giovani interessanti presenti a questo Euro 2020 sono oramai diversi e l’ex calciatore di Udinese e Juventus, Giuliano Giannichedda, ha dato alcuni consigli per gli acquisti ai bianconeri di Max Allegri e non solo. Ecco le sue parole rilasciate al quotidiano Tuttosport recentemente:

“Malen, attaccante del Psv e dell’Olanda. Non ha una grande struttura ma è un attaccante veloce e prolifico, vede bene la porta e attacca benissimo lo spazio. Sarebbe ideale alla Juve. Isak, attaccante della Real Sociedad e della Svezia. Attaccante longilineo, deve migliorare nel legare il gioco ma ha accelerazione, dribbling e senso del gol da giocatore importante. Sarebbe ideale alla Roma”.

DUMFRIES E HLOZEK PER INTER E MILAN – “Dumfries, terzino/esterno destro del Psv e dell’Olanda. Grande forza fisica, arriva molto bene in area di rigore avversaria a chiudere. Difensivamente molto aggressivo. Pronto per il salto. Sarebbe ideale all’Inter. Hlozek, seconda punta o esterno sinistro dello Sparta Praga e della Repubblica Ceca. È solo un 2002 ma già protagonista nel suo campionato, ha qualità nello stretto e accelera bene, calcia benissimo in porta ma sa anche essere determinante in rifinitura. Sarebbe ideale al Milan”.