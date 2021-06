L’Atalanta blinda il suo Pessina (e allontana le big) fino al 2025: progetto nerazzurro a lungo termine

Quando l’Atalanta pensa al mercato, non valuta soltanto quelle che potrebbero essere le uscite o le entrate, ma anche il consolidamento della rosa attuale che ha a disposizione. Ormai i nerazzurri sono una big in Italia e in Europa, portando i suoi giocatori ad una permanenza in terra orobica, all’insegna dell’ambizione: situazione che viene evidenziata specialmente sul piano dei rinnovi contrattuali (per avere un beneficio a lungo termine). Su tutti c’è quello del trequartista nerazzurro Matteo Pessina, autore di una grandissima stagione con la Dea e fresco di convocazione in Nazionale per quanto concerne gli Euro 2020: messo in cassaforte dagli orobici qualche mese fa.

Nonostante il Milan abbia la possibilità di acquistare il numero 32 nerazzurro al 50% del prezzo dell’Atalanta, è sempre la società nerazzurra ad avere il coltello dalla parte del manico: la decisione sulla cifra spetta solo alla Dea, e il rinnovo contrattuale per evitare che vada via a parametro zero è stato effettuato. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere di Bergamo, il ragazzo è stato blindato dall’Atalanta stessa fino al 2025 per un progetto a lungo termine sulla trequarti orobica. Pessina ha mercato, ma la priorità è quella di farlo rimanere alla corte nerazzurra (idea condivisa anche dal giocatore stesso).