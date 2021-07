Calciomercato Inter, in arrivo un ex calciatore della Juventus? Novità su Nandez

Dopo la vittoria ottenuta in amichevole per 6-0 contro il Crotone, l’Inter continua la sua preparazione in vista dell’avvio della prossima stagione calcistica e si prepara ad affrontare in amichevole il Parma (amichevole in programma l’8 Agosto 2021). Mentre Inzaghi, lo staff e la squadra continuano ad allenarsi per raggiungere una condizione fisica ottimale e assimilare i nuovi schemi tecnico-tattici, la dirigenza nerazzurra lavora senza sosta per regalare al nuovo allenatore nerazzurro i rinforzi giusti per affrontare al meglio la prossima stagione.

Calciomercato Inter: proposto un ex calciatore della Juventus, su Nandez…

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente di Pjanic continua ad offrire il proprio assistito all’Inter. L’ex calciatore della Roma è stato più volte accostato alla ‘Vecchia Signora’ ma con i bianconeri non sembrano esserci dei passi in avanti nella trattativa e i nerazzurri continuano ad essere un opzione concreta. In caso di mancato rinnovo di Brozovic, l’idea verrebbe presa in considerazione seriamente dalla dirigenza dell’Inter.

Inoltre secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, si è ridotta vistosamente la distanza tra Nandez e l’Inter.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: “Tra domanda e richiesta per il prestito dell’uruguaiano ci sono appena 2 milioni: l’Inter ne propone 2, il Cagliari ne vuole 4. In tempi pre Covid, probabilmente, la forbice si sarebbe chiusa a metà strada in una manciata di ore. Oggi, magari, ci vorrà più tempo. La sensazione è che Nahitan alla fine si vestirà di nerazzurro e che Radja ritornerà sull’amata isola. La tempistica è meno chiara. Cosa potrebbe buttare tutto all’aria? Il via libera al prestito con diritto di riscatto da parte del Psv o del Chelsea rispettivamente per Dumfries o Zappacosta. Lazzari, altro nome che piace al tecnico, non viene considerata un’opzione perché tutti, compreso Simone, sanno che questa estate una trattativa con Lotito è impossibile“.