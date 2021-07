Calciomercato Inter, un agente svela il futuro di alcuni calciatori in uscita e in entrata

Intervistato da TMW, l’agente Giuseppe Riso, ha affrontato diverse questioni che riguardano l’Inter sia in entrata che in uscita. Alcuni dei suoi assistiti (Sensi, Radu e Di Marco) infatti, giocano nel club nerazzurro e su di loro l’agente ha dichiarato: “Sensi rimane tranquillamente all’Inter, così come Radu. Di Marco–Roma? Inzaghi non lo muove”. Queste sono parole importanti che delineano in parte il futuro di questi tre calciatori che, all’inizio di questa sessione di calciomercato, erano dati per possibili partenti.

Le parole dell’agente Riso su Pessina e Petagna

In questa sessione di calciomercato sono stati accostati all’Inter anche due assistiti di Giuseppe Riso: Matteo Pessina e Andrea Petagna. Sul futuro dei suoi assistiti l’agente non si è sbilanciato: “Dovete chiedere ad Ausilio ma secondo me non ve lo dice. Se Petagna può partire? Io non muovo nessuno, nel caso lo devono fare loro. Inter? Il Napoli non lo fa muovere. Con Spalletti sta bene, non parla di mercato”.

Lo stesso Giuseppe Riso ha inoltre rilasciato delle importanti dichiarazioni sul calciomercato della Juventus e su quello del Milan: “Se Rovella può rientrare nell’operazione Locatelli col Sassuolo? Vediamo, stiamo facendo valutazioni, il Sassuolo è un’invenzione di qualcuno. O va alla Juve o resta al Genoa (…) Il Venezia su Caldara? È al Milan e nel giro di un paio di settimane faremo delle valutazioni. Ci sono club importanti e neopromossi, vediamo. È una scelta se andare a fare 38 partite o andare a giocarsela da un’altra parte”.“.