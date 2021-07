Dopo le vittorie ottenute contro Belluno (11-0) e Triestina (5-2), la Lazio si prepara ad affrontare il Padova in un altro test amichevole in vista dell’avvio della prossima stagione calcistica. Lazio-Padova è un test importante in quanto darà la possibilità a Sarri di valutare la condizione dei suoi calciatori e di far mettere loro minuti preziosi nelle gambe in questa pre-season. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su diretta tv in chiaro Sportitalia? Dove vedere amichevole Lazio-Padova in streaming.

Diretta tv in chiaro Sportitalia? Dove vedere amichevole Lazio-Padova in streaming gratis

Lazio-Padova, valido come match amichevole, si giocherà a partire dalle ore 18.30 di Martedì 27 Luglio ad Auronzo di Cadore, la sede del ritiro della squadra biancoceleste. L’amichevole Lazio-Padova verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canali di riferimento 60 e 560 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito ufficiale della stessa emittente televisiva o dall’applicazione compatibile con dispositivi iOS e Android. La diretta tv del match sarà inoltre disponibile su Lazio Style Channel.

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Padova:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Moro.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Andjelkovic, Pelagatti, Baraye; Hraiech, Della Latta, Ronaldo; Chiricò, Biasci, Jelenic.