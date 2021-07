Dopo tanta attesa i tifosi bianconeri potranno vedere all’opera la propria squadra: la Juventus infatti si prepara ad affrontare il Cesena in un test amichevole. L’amichevole Juventus-Cesena si prospetta un match molto interessante per Massimiliano Allegri che potrà valutare la condizione fisica dei calciatori a propria disposizione e fare alcune prove tattiche in vista dell’avvio della prossima stagione. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole Juventus-Cesena in streaming.

Diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole Juventus-Cesena in streaming

Juventus-Cesena, partita valida come test amichevole, andrà in scena Sabato 24 Luglio 2021 a partire dalle ore 18.00 allo Juventus Training Center della Continassa. Juventus-Cesena verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, al canale 201 e su Juventus TV in differita (a partire da Mezzanotte, ndr). Tutti gli abbonati a Sky potranno seguire il match amichevole in streaming gratis sull’applicazione SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv e pc. Per l’amichevole Juventus-Cesena non è disponibile lo streaming gratis e la diretta tv in chiaro TV 8.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Cesena:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Demiral, Rugani, Frabotta; McKennie, Fagioli; Felix Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Ricci, Gonnelli, Dominici; Ilari, Ardizzone, Steffè; Zecca, Caturano, Bortolussi.