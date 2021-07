Dove vedere Mainz-Genoa in tv e in streaming, amichevole 31 luglio 2021

DOVE VEDERE MAINZ GENOA IN TV E IN STREAMING – Nuovo test amichevole per il Genoa di Davide Ballardini. Il Grifone ha vinto le prime due sfide amichevoli sin qui disputate: 5-0 contro lo Stubai e 4-1 contro il Wacker Innsbruck. Buone indicazioni fin qui ottenute dal tecnico rossoblu, anche dai giovani aggregati alla prima squadra, in particolare dall’attaccante Flavio Bianchi. È stata poi annullata l’amichevole di lusso in programma con il PSG, per via del Coronavirus: adesso il test col Mainz, squadra di Bundesliga.

Quando si gioca Mainz Genoa: data e luogo del match amichevole

Mainz-Genoa si disputerà sabato 31 luglio 2021 alle ore 17.30, alla Mewa Arena di Magonza, in Germania.

Mainz 05-Genoa, le info per i biglietti: sarà possibile accedere allo stadio?

Così riporta il sito ufficiale del Genoa: “Specifiche sull’eventualità di presenziare al match per il pubblico saranno comunicate in seguito“. Non ancora decisa, quindi, la spartizione dei biglietti: seguiranno aggiornamenti in caso di novità.

Dove vedere Mainz-Genoa amichevole 31 luglio 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Mainz-Genoa, prevista per il 31 luglio 2021 a Magonza e valida come amichevole pre-campionato, non dovrebbe essere trasmessa né in tv in chiaro né in streaming. Seguiranno aggiornamenti in caso di novità. Saranno poi in seguito disponibili gli highlights del match sul canale YouTube del Grifone.