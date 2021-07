Dove vedere Siviglia-Roma in tv e streaming, amichevole 31 luglio 2021: diretta tv Sky?

DOVE VEDERE SIVIGLIA ROMA IN TV E IN STREAMING – Sta per volgere al termine il precampionato delle squadre di Serie A: la Roma, nell’ultima settimana, ha disputato due test amichevoli. Nello scorso weekend, i giallorossi hanno sconfitto per 5-2 gli ungheresi del Debrecen, mentre mercoledì sera la squadra di Jose Mourinho ha pareggiato 1-1 il match contro il Porto. Buone indicazioni sin qui ricevute dal tecnico portoghese, che soprattutto sta davvero ritrovando Nicolò Zaniolo dopo i brutti infortuni degli ultimi anni. Adesso, la Roma sfiderà il Siviglia del Papu Gomez e del grande ex Erik Lamela, sabato sera a Parchal: ecco tutte le informazioni su dove vedere Siviglia Roma in tv e in streaming.

Quando si gioca Siviglia Roma: data e luogo del match amichevole

Siviglia-Roma si disputerà sabato 31 luglio 2021 alle ore 18.30, all’Estadio Bela Vista di Parchal, in Portogallo.

Siviglia-Roma, le info per i biglietti: sarà possibile accedere allo stadio?

Non sono ancora state comunicate le modalità e la possibilità di acquistare i biglietti per lo stadio portoghese dove si disputerà la sfida tra il Siviglia e la Roma. Ricordiamo, però, che l’impianto può contenere al massimo 2000 posti, quindi difficilmente sarà possibile ospitare un certo numero di spettatori.

Dove vedere Siviglia-Roma amichevole 31 luglio 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Siviglia-Roma, prevista per il 31 luglio 2021 a Parchal e valida come amichevole pre-campionato, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, ed in live streaming su Roma Tv+.