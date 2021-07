Lazio, dove vedere presentazione Maurizio Sarri: streaming e diretta tv oggi 9 luglio

Oggi alle ore 12 al Centro Sportivo di Formello la Lazio presenterà ufficialmente il nuovo allenatore per la stagione 2021-22, ovvero Maurizio Sarri, che lo scorso giugno ha firmato un contratto biennale da tre milioni a stagione più bonus: il suo ingaggio è destinato ad aumentare in caso di qualificazione alla Champions League 2022/2023.

Desta molto curiosità soprattutto tra i tifosi l’arrivo di un tecnico considerato tra i più bravi d’Europa che, se messo nelle giuste condizioni, potrebbe far fare al club biancoceleste quel salto di qualità tanto auspicato. L’obiettivo stagionale sarà la qualificazione alla prossima Champions League, dove in questa stagione appena terminata, la Lazio ha fatto un’ottima figura raggiungendo gli ottavi di finale, persi contro i tedeschi del Bayern Monaco.

Andiamo ora a scoprire come si potrà seguire la prima conferenza stampa del neo allenatore biancoceleste.

Dove vedere presentazione Maurizio Sarri in tv e streaming

La prima conferenza di Maurizio Sarri da tecnico laziale avrà come location la sala stampa del Centro Sportivo di Formello (ore 12) e sarà visibile su Lazio Style Channel (canale 233 del decoder Sky) per tutti gli abbonati al canale ufficiale telematico del club; ci saranno anche alcune finestre durante il contenitore sportivo di Sky Sport 24 (canale 200 di Sky).

Chi invece non sarà a casa a quell’ora, potrà ascoltarla in radio, e per farlo basterà sintonizzarsi sulle frequenze di Lazio Style Radio (89.3 FM)