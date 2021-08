Lazio, Tare: “Siamo una squadra in costruzione, ma saremo protagonisti”

Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato della squadra biancoceleste alla stampa facendo il punto della situazione attuale. Intervistato dal Tg3 Lazio, Tare ha trattato i temi riguardanti il mercato laziale, affermando che la squadra è attualmente in costruzione, tranquillizzando i tifosi. La Lazio dovrà cambiare tante carte in tavole in vista della prossima stagione. Il cambiamento di tecnico – essendo passati da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri – è di notevole rilevanza, data la differenza importante a livello di stile di gioco dei due tecnici. Tare è convinto che la Lazio saprà adattarsi allo stile Sarri, affermando che la squadra biancoceleste avrà un ruolo da protagonista :

“Si può arrivare molto lontano, abbiamo trasformato completamente la squadra. Un’idea di gioco nuova, un allenatore nuovo, una mentalità nuova. Perciò le premesse sono buone. Siamo ancora un cantiere aperto, spero fino alla fine del mese di agosto di dare una forma giusta alla rosa”.

PROSSIMA STAGIONE –” Penso che la Lazio nella prossima stagione sarà protagonista nel campionato italiano. I giocatori albanesi? Non è un caso, è una questione di fiducia. Conoscendo molto bene loro come giocatori, pensavo potessero fare al caso nostro. Hysaj era un calciatore molto affermato anche prima di venire alla Lazio”.