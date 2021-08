Milan, Maignan: “Donnarumma? Grande portiere, ma adesso è il mio turno”

Il nuovo estremo difensore francese del Milan, Mike Maignan, si presenta alla stampa e ai tifosi in conferenza stampa dimostrandosi più carico che mai in vista dei prossimi impegni. Prelevato dal Lilla dove nella stagione ha conquistato la Ligue 1, Maignan avrà la’rduo compito di sostituire un portiere importante come Donnarumma, approdato al PSG tra le polemiche generate dalla tifoseria del Milan. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate quest’oggi in conferenza stampa:

“Donnarumma è un grande portiere, ha dato un grande contributo ai successi del Milan, ha fatto la sua storia ma ora io inizio la mia di storia. E lavorerò duramente per fare altrettanto”.

SETTIMANA INTENSA – “E’ stata una settimana intensa di grandi allenamenti e preparazione. Sono pronto a giocare col Nizza“.

PUNTI DI FORZA – “Il mio punto di forza è l’aspetto mentale la mia grande concentrazione. Sono sempre molto presente e concentrato. Poi sono qui per imparare e migliorare, cosa che farò per tutta la mia carriera”.



ELOGI DA PAPIN – “Jean Pierre Papin dice che è merito mio se il Lilleha vinto la Ligue 1? Sono molto orgoglioso delle sue parole, gli sono molto riconoscente. Ma quel titolo lo abbiamo conquistato con un lavoro di squadra, tutti insieme”.