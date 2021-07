Sky o Dazn? Dove vedere Roma Montecatini: diretta tv e streaming

Dove vedere Roma Montecatini in tv. Dopo gli Europei, è tempo di pensare nuovamente al campionato perché la stagione che verrà è già alle porte. I giallorossi, dopo aver iniziato il ritiro il 6 luglio, sono impegnati nel primo incontro ufficiale dell’era Mourinho sulla panchina della Roma. L’avversario è il Montecatini, squadra che milita nel campionato di Serie D. L’avversario è alla portata e il tecnico portoghese sfrutterà l’occasione per sperimentare le sue idee con i giocatori a disposizione. In attesa del rientro dei nazionali infatti, saranno Dzeko, Pellegrini e il rientrante Zaniolo a guidare i compagni alla vittoria.

Quando si gioca Roma-Montecatini, primo impegno stagionale dei giallorossi

La partita tra Roma- Montecatini si disputerà giovedì 15 luglio 2021 alle ore 18:00, al centro sportivo Trigoria a Roma. Gli uomini a disposizione di José Mourinho sono: Fuzato, Boer, Smalling, Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Darboe, Tripi, Mancini, Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Diawara, Ciervo, Zalewski, Dzeko, Borja Mayoral ed El Shaarawy.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Roma Montecatini in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Roma-Montecatini non sarà trasmessa su alcuna emittente, poiché la società non ha venduto i diritti di questa partita. Il match sarà visibile in esclusiva su Roma TV+, servizio streaming ufficiale della società. La registrazione può essere gratuita: Roma TV+ infatti è disponibile online su video.asroma.com o tramite l’app ufficiale dell’AS Roma, in modo da avere a disposizione in differita tutti i video che documentano quello che succede nel mondo Roma. Per vedere una serie di partite pre-stagionali, nonché una selezione di match della Femminile o della Primavera, saranno trasmesse in diretta su Roma TV+ in tutto il mondo. In Italia, il canale ufficiale del club è disponibile sulla piattaforma Sky, al costo di 5 euro al mese, su pc, mac, cellulare o tablet. Gli highlights del match di Trigoria inoltre, saranno disponibili al termine dei 90 minuti sui canali social della Roma.