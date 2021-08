Tottenham, Gollini è impaziente: “Voglio giocare con lo stadio pieno”

L’ex portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, si è presentato da nuovo calciatore del Tottenham durante la conferenza stampa di rito. Dopo le annate di rilievo al servizio de La Dea, Gollini è pronto per questa nuova avventura in Inghilterra, la quale si preannuncia esaltante essendo il numero 1 di una delle squadre più prestigiose della Premier. L’estremo difensore italiano vuole giocare il più presto possibile tra le fila degli Spurs e stando alle sue dichiarazioni, lo stato d’animo sembra essere davvero molto carico, pronto a sfruttare questa grande occasione. Ecco un estratto delle sue parole rilasciate alla stampa poco fa:

“È stato bellissimo. Questo stadio è fantastico, mi sono divertito e sono molto felice. Non vedo l’ora di vederlo pieno di persone per i big match. Pubblico? È difficile da immaginare, sarà sicuramente meglio quando lo vedrò dal vivo”.

Il portiere ha poi voluto ringraziare il club e i tifosi per la calorosa accoglienza ricevuta. I supporter degli Spurs si aspettano molto da lui, essendo giudicato in questo momento uno dei migliori portieri presenti a livello europeo: “Devo ringraziare tutti, sono tutti stati gentili con me e mi sento già a casa. Questo mi fa molto piacere.Tutti in questo club sono delle grandi persone”.