Venezia, Zanetti: “Sigurdsson e Niang ci aiuteranno in questa stagione”

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa a riguardo della prossima stagione in Serie A della sua squadra, la quale si preannuncia infuocata. L’allenatore ha trattato vari temi tra cui quelli relativi ai nuovi prossimi arrivi di spessore, Sigurdsson e Niang:

“Sigurdsson ci darà un grosso aiuto, provenendo da grandi club; Niang viene da anni buoni e potrebbe essere usato in diversi ruoli. Per salvarci servirà vincere tante partite attraverso sacrifico ed equilibrio che dovrò dare ma sarà indispensabile saper fare male all’avversario appena possibile in ogni caso. Con tro l’Utrecht ci sono tutti tranne Lezzerini“.

ALLENAMENTI e STATO FISICO – “Il campo in cui ci allenaiamo è ottimo e stiamo lavorando al meglio: posso dire che i convocati che sono qui in Olanda fanno tutti parte della rosa e abbiamo aggiunto anche 3 primavera. Vogliamo fare in modo di crescere sempre di più per potercela giocare con tutti anche nelle sfide come quella prevista con il Napolie fare del nostro meglio durante la stagione, visto che ci sarà molto da soffrire. Lezzerini e Maenpaa? Credo che il primo sia più indietro a livello fisico e per il feeling da riprendere con il campo dopo l’infortunio, ma se la giocheranno con le stesse possibilità di giocare. Possiamo fare ancora qualcosa in fase di mercato per renderci competitivi: vogliamo migliorare ancora”.