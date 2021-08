Calendario Serie A: quali partite su Sky e Dazn 1.a giornata?

Calendario Serie A: partite su Sky e Dazn alla 1.a giornata campionato. Finalmente ci siamo, sta per tornare la Serie A! Dopo la pausa estiva e gli impegni della Nazionale italiana, questo weekend tornerà il massimo campionato italiano di calcio, con l’edizione 2021-22. Andiamo dunque a vedere quali gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma satellitare di Sky e quali, invece, saranno trasmesse in diretta streaming da Dazn.

Calendario Serie A 2021-22 1.a giornata: ecco le sfide

La principale novità di questa nuova edizione del torneo di calcio italiano, con la partecipazione di 20 squadre, tra cui tre neopromosse dalla Serie B, riguarda i diritti TV. La Lega Serie A ha infatti concesso all’emittente di servizio streaming i diritti relativi a 7 partite in diretta esclusiva e 3 match in co-eclusiva con Sky.

La prima giornata ad essere sorteggiata è stata proprio quella del primo turno, una giornata che proporrà tra l’altro subito un grande classico del calcio italiano: la sfida che vedrà opposta all’Olimpico la nuova Roma di José Mourinho contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’Inter campione d’Italia, che in questa stagione sarà guidata da Simone Inzaghi, riprenderà invece il suo cammino in campionato da San Siro, dove ospiterà il Genoa di Davide Ballardini. Partenza quindi in trasferta per il Milan, che sarà impegnato a Genova contro la Sampdoria (completando il confronto incrociato Milano-Genova), e debutto fuori casa anche par la Juventus di Massimiliano Allegri che sarà attesa dall’Udinese.

L’Empoli bagnerà il suo ritorno in Serie A affrontando in casa la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, mentre l’ultima neo-promossa, la Salernitana, sarà impegnata sul campo del Bologna. Completeranno la prima giornata del campionato 2021/2022 di Serie A, Cagliari-Spezia e Verona-Sassuolo. Andiamo dunque a vedere il Calendario Serie A 2021-22 relativo alla prima giornata di campionato.

1.a GIORNATA

Sabato 21 agosto 2021 ore 18.30 Hellas Verona-Sassuolo DAZN

Sabato 21 agosto 2021 ore 18.30 Inter-Genoa DAZN

Sabato 21 agosto 2021 ore 20.45 Empoli-Lazio DAZN e SKY

Sabato 21 agosto 2021 ore 20.45 Torino-Atalanta DAZN

Domenica 22 agosto ore 18.30 Bologna-Salernitana DAZN e SKY

Domenica 22 agosto ore 18.30 Udinese-Juventus DAZN

Domenica 22 agosto ore 20.45 Napoli-Venezia DAZN

Domenica 22 agosto ore 20.45 Roma-Fiorentina DAZN

Lunedì 23 agosto ore 18.30 Cagliari-Spezia DAZN

Lunedì 23 agosto ore 20.45 Sampdoria-Milan DAZN e SKY