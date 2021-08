Commisso: “Ronaldo? Vado in Inghilterra e lo compro. Vlahovic rimane qui”

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta incantando le platee della nostra Serie A. I tifosi della Fiorentina presenti al Franchi, sono letteralmente impazziti ieri sera vedendo giocare la viola, squadra che ha dimostrato un buon calcio agli ordini dell’ex tecnico dello Spezia. I toscani hanno trionfato per 2-1 contro il Torino di Juric, sfoderando una grande prestazione. Il presidente Rocco Commisso è orgoglioso della prestazione dei suoi e intervistato da Dazn nel post-gara, si è dimostrato sicuro di se quanto spavaldo per quanto concerne il calciomercato. Ovviamente le domande dei giornalisti sono tutte inerenti un solo e unico calciatore: Vlahovic. Il serbo esploso nel nostro calcio lo scorso anno, ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto realizzando una bellissima rete di testa. Commisso a riguardo dell’attaccante e del calciomercato estivo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La cosa più bella è stata che mia moglie è arrivata settimana scorsa e ha pianto dopo la Roma, stasera invece era più felice. Abbiamo fatto tante cose sul mercato, ognuno ha fatto la sua parte, non ho critiche verso nessuno. Cosa devo fare di più sul mercato? Forse andrò in Inghilterra e prendo… Come si chiama, quello che costa poco… Ronaldo”.

VLAHOVIC – “Rimane qui, l’ho detto e sarà una promessa mantenuta”.