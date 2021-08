Come ogni anno, in tutta Italia nel mese di Agosto, migliaia di fantallenatori sono pronti a dare il via ad un vero proprio rito annuale: l’asta del Fantacalcio. L’asta del fantacalcio 2021/2022 dovrà fare a meno di alcuni protagonisti che hanno lasciato il nostro campionato (come Lukaku e Donnarumma, ndr) ma ci saranno delle new entry e ritorni interessanti come quello di Felipe Anderson alla Lazio. In questo articolo vi saranno tutte le informazioni utili e necessarie su consigli fantacalcio 2021/2022: la top 11 dei giocatori da acquistare all’asta.

Consigli fantacalcio 2021/2022: la top 11 dei giocatori da acquistare all’asta

Portiere: Szczęsny

Quello del portiere è un ruolo cruciale al fantacalcio. Spesso snobbato, colui che difende i pali della vostra fantarosa può risultare decisivo sia in positivo che in negativo. Immaginate di essere in vantaggio sul vostro avversario 66.5 a 62.5 (1-0 totale): se il vostro portiere subisce uno/due goal c’è il forte rischio di compromettere una fantapartita in cui vi è un vantaggio considerevole, in caso contrario può portarvi dei bonus che aiutano a chiudere la sfida. In virtù di questo ragionamento conviene puntare su un portiere affidabile e che giochi in una delle squadre candidate per lo scudetto, che storicamente subiscono pochi goal. Considerato l’addio di Donnarumma, il portiere su cui consigliamo di puntare allora è certamente Szczęsny che, dopo una stagione non esaltante, con Allegri potrà fare molti clean sheet e buone prestazioni.

Difensori: Bastoni, Theo Hernandez e Faraoni

Sul reparto difensivo consigliamo un centrale e due terzini. Bastoni dopo aver vinto un campionato da protagonista con l’Inter e un Europeo con la Nazionale, si prepara ad affrontare un’altra stagione con la maglia nerazzurra con un ruolo da protagonista. Preso ad un costo ragionevole può portare buoni voti e continuità nella vostra fantarosa. Per quanto riguarda Faraoni e Theo Hernandez invece, sono calciatori ‘fantacalcisticamente’ devastanti in quanto possono portare numerosi bonus e ottimi voti.

Centrocampisti: Felipe Anderson, Pereyra, Malinovksyi e Chiesa

Nel reparto di centrocampo non si può non puntare sui calciatori che giocano nelle zone più offensive del campo. Il top è Federico Chiesa che, dopo aver vinto un europeo da protagonista con la Nazionale, si prepara a prendersi la Juventus nella prossima stagione. Un altro calciatore su cui puntare quest’anno all’asta del Fantacalcio è certamente Pereyra che, dopo la cessione di De Paul all’Atletico Madrid, avrà il peso dell’Udinese sulle sue spalle ed ha le caratteristiche giuste per portare ‘a casa’ molti bonus. Malinovksyi invece è ormai una certezza per i ‘fantallenatori’, la sua fantasia e capacità di tirare da fuori fa di lui un ottimo elemento su cui puntare. Un potenziale crack può essere Felipe Anderson che ritorna a Roma, sponda Lazio dopo alcuni anni di esperienza all’estero.

Attaccanti: Osimhen, Lautaro, Vlahovic

Oltre ai ‘top’ Ronaldo ed Immobile, per quanto riguarda il reparto offensivo non si può non prendere in considerazione Vlahovic dopo l’ultima ottima stagione caratterizzata da ben 21 reti realizzate. Dopo la partenza di Lukaku, Lautaro avrà un ruolo da protagonista nella nuova Inter di Inzaghi e potrà sicuramente migliorare il bottino della scorsa stagione (17 reti) e regalare tante gioie ai fantallenatori. Un altro top player della vostra fantarosa sarà Osimhen che, con i consigli di Spalletti, potrà mostrare in modo costante il proprio talento.