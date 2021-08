DAZN o SKY? Dove vedere Juventus-Empoli, streaming e diretta tv Serie A

Il match Juventus-Empoli, valido per seconda giornata della Serie A 2021/22, si gioca sabato 28 agosto alle ore 20.45 nell’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri cercano la prima vittoria in campionato dopo il deludente pareggio nel primo turno contro l’Udinese e affrontano in casa i toscani, reduci dalla sconfitta contro la Lazio. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2019 con la vittoria di misura della Juventus con una rete di Kean.



Le probabili formazioni di Juventus-Empoli seconda giornata Serie A

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

Dove vedere Juventus-Empoli Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Juventus-Empoli sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. La sfida di San Siro non sarà trasmessa su Sky che ha acquistato i diritti tv per tre match di ogni turno in co-esclusiva con DAZN.