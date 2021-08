Dove vedere Barcellona-Juventus in tv in chiaro e in streaming gratis, Trofeo Gamper 8 agosto

DOVE VEDERE BARCELLONA JUVENTUS IN TV E IN STREAMING – Il Barcellona si trova probabilmente nella peggior situazione psicologica possibile: ha appena rinunciato al suo capitano, al suo numero 10, al suo miglior calciatore, a Lionel Messi. Cristiano Ronaldo quindi non sfiderà il suo eterno rivale, nell’amichevole valida per il Trofeo Gamper tra Juventus e Barcellona. Bianconeri che hanno già disputato già due amichevoli, vinte contro Cesena e Monza, e quindi si preparano alla prima grande sfida contro un top club di quest’anno: ecco tutte le informazioni su dove vedere Barcellona Juventus in tv e in streaming.

Quando si gioca Barcellona-Juventus: data e luogo del match amichevole

Barcellona-Juventus si disputerà domenica 8 agosto 2021 alle ore 21:30, al Estadi Johan Cruyff di Barcellona, casa dei blaugrana.

Barcellona-Juventus, le info per i biglietti: sarà possibile accedere allo stadio?

La partita Barcellona-Juventus, valida per il Trofeo Gamper, non si disputerà come al solito al Camp Nou, ma si giocherà all’Estadi Johan Cruijff. L’accesso sarà garantito a 3000 persone, ma non sono disponibili i biglietti per assistere all’evento.

Dove vedere Barcellona-Juventus amichevole 8 agosto 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Barcellona-Juventus, prevista per l’8 agosto 2021 a Barcellona e valida per il Trofeo Gamper, sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251 del satellite).