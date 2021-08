Dove vedere Sampdoria-Verona in tv e in streaming, amichevole 7 agosto 2021

DOVE VEDERE SAMPDORIA VERONA IN TV E IN STREAMING – Le squadre di Serie A, giunte a questo punto del pre-campionato, iniziano ad affrontare compagini di livello sempre migliore. È il caso anche di Sampdoria e Verona, che dopo aver sfidato squadre amatoriali e poi club di Serie C, adesso si preparano ad un match di Serie A: a breve, poi arriveranno anche i primi turni di Coppa Italia, che impegneranno entrambe le squadre. Le due squadre si sfideranno a Pavia, allo stadio Fortunati: ecco tutte le informazioni su dove vedere Sampdoria Verona in tv e in streaming.

Quando si gioca Sampdoria-Verona: data e luogo del match amichevole

Sampdoria-Verona si disputerà sabato 7 agosto 2021 alle ore 19, al Fortunati di Pavia, in Lombardia.

Sampdoria-Verona, le info per i biglietti: sarà possibile accedere allo stadio?

La Sampdoria ha comunicato le modalità di accesso allo stadio, che conterrà 1900 persone: “Per accedere alla amichevole sarà necessario essere in possesso di Green Pass (avvenuta vaccinazione – di almeno una dose – contro il Covid-19 da almeno 14 giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti, oppure risultato tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, con esito negativo)“.

Questi i prezzi comunicati:

– DISTINTI TICINO e CURVA euro 12

– TRIBUNA CENTRALE LATO NORD E LATO SUD euro 20

– TRIBUNA CENTRALE ROSSA VIP (A+B) euro 25,00

Dove vedere Sampdoria-Verona amichevole 7 agosto 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Sampdoria-Verona, prevista per il 7 agosto 2021 a Pavia e valida come amichevole pre-campionato, non dovrebbe essere trasmessa né in diretta tv né in live streaming su alcuna piattaforma.