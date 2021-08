FIGC, Gravina: “La riforma dei campionati? Il progetto è pronto, ma dobbiamo prendere una posizione”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni relative la riforma dei campionati e i tifosi allo stadio. Ecco le sue parole rilasciate a Radio Rai:

“Serve una riforma. Quando si parla di riforma dei campionati si commette sempre un errore strategico: si pensa sempre solo alla Lega Pro, ma il calcio italiano ha bisogno di una riforma di sistema e culturale. Deve riguardare la Serie A, la B, la Lega Pro e i Dilettanti. C’è un progetto pronto, se la Federazione avrà la forza di prendere posizione allora si farà un passo avanti, altrimenti convocherò un Consiglio straordinario con le società: la riforma non è procrastinabile”.

STABILITA’ SISTEMA – ”Dobbiamo dare sostenibilità e stabilità al sistema, agendo subito sulla riforma dei campionati professionistici. Dobbiamo lavorare sulle infrastrutture e stiamo valutando l’inserimento di nuovo requisiti, per modelli di business nuovi”.

TIFOSI ALLO STADIO – ”Il pubblico è uno degli elementi fondamentali per il prodotto calcio. C’è entusiasmo e partecipazione, l’anima del nostro sport. Ci rassicura il fatto che i controlli per il Green Pass vadano bene, siamo tranquilli per questo. L’uso della mascherina è fondamentale, così come il distanziamento. Non è facile mantenere la scacchiera in modo rigido, soprattutto in alcune fasi delle partite”.