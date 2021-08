Fiorentina, Italiano raggiante: “Vlahovic è un mostro. Su Torreira…”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha parlato nel post-gara del match vinto per 2-1 ieri sera al Franchi contro il Torino di Juric. La Viola ha disputato una partita convincente, regalando ai propri tifosi un gran bel match che forse andava chiuso prima. L’ex tecnico dello Spezia è comunque felice del successo ottenuto e a Dazn ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Oggi abbiamo dimostrato che teniamo a questa maglia. Dopo Roma, i ragazzi hanno capito di poter giocare con ritmo e qualità. Abbiamo meritato la vittoria davanti al nostro pubblico, che è un fattore importante per tutte le squadre”.

VLAHOVIC – “Dusan è forte in tutto. Si allena bene, va sempre a mille. Stiamo parlando di un ragazzo del 2000 che ha margini di crescita mostruosi. Può ambire a grandi palcoscenici, ha un gran piede, lavora spalle alle porte e segna di testa”.

SITUAZIONE PULGAR-TORREIRA – “Erick aveva fatto bene anche a Roma, oggi si è sacrificato e aveva la marcatura di Linetty che non gli ha permesso di toccare molti palloni. Ora con Torreira c’è grande concorrenza e i problemi per me aumentano, ma è bello avere tanta scelta e qualità”.

EUROPA – “Se queste sono le prestazioni, possiamo vincere tante partite. Non ci siamo posti obiettivi, ma di fare bene durante ogni gara. In passato si è parlato troppo e si è rimasti delusi, continuiamo così”.