Ilicic rimane a Bergamo con la testa giusta per l’Atalanta

La parola più adatta per descrivere quello che ha fatto Josip Ilicic contro l’Alessandria è una sola: lucidità. Già, talmente lucido mentalmente da riuscire a tirare fuori una prestazione di lusso: risultando senza mezzi termini il migliore in campo. Da sicuro partente verso il Milan (con l’ingresso di Boga dal Sassuolo al costo di 20 milioni di euro) a permanenza fissa all’Atalanta grazie a quello che è stato detto da Gian Piero Gasperini la scorsa settimana. Una scelta che entusiasma il popolo nerazzurro: con tanto di doppietta straordinaria. La domanda è una sola: Josip Ilicic è ancora utile alla causa Atalanta? Dipende tutto da lui. Il talento non si discute, neanche l’età si ci pensiamo, ma è principalmente una questione di testa: se la priorità è quella di rimanere alla corte nerazzurra, la sua permanenza risulterà fondamentale per la crescita di una squadra intenzionata a crescere anche in questa stagione.

Le parole di Mario Sconcerti – Sul fantasista atalantino si è esposto anche Mario Sconcerti: “L’Atalanta ha perso Romero, e Lovato non è ancora il sostituto adatto. Stava perdendo anche Ilicic, che non c’è mai stato completamente, ma quando era vivo contava. Per il resto ha mantenuto la stessa ossatura dell’annata persa”.