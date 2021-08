Juventus, Cristiano Ronaldo è sospeso: i dettagli

Ancora dubbi a Torino, il futuro di CR7 è ancora da definire, intanto alla Juventus, Cristiano Ronaldo è sospeso. Ieri, durante l’ultimo test prima dell’avvio della nuova stagione di Serie A 2021/22, l’attaccante non era presente.

Juventus, Cristiano Ronaldo è sospeso

Il portoghese non è sceso in campo contro l’Under 23 bianconera per la partita di pre-campionato. Domenica la Juve andrà a Udine per il match d’esordio contro i friulani. Intanto a Torino Cristiano Ronaldo ha chiesto un allenamento personalizzato, ma a causa di un affaticamento muscolare. Mancano 10 giorni alla fine del mercato estivo e il procuratore dell’ex Real Madrid è lontano da Torino, l’agente del portoghese ci prova a portarlo via.

Altro punto che non gioca a favore dei bianconeri è lo sfogo di Ronaldo sui social, dove, pur puntando il dito contro chi lo ha avvicinato a diverse società durante il mercato, lui non ha mai menzionato la Juventus. Ronaldo non ha mai confermato una sua permanenza a Torino per la prossima stagione. Dunque, Cristiano Ronaldo è ancora sospeso. Non si hanno certezze sul proprio futuro che potrebbe essere lontano dall’Italia. Ultimi giorni decisivi quelli che verranno, in attesa anche di vedere se Cristiano sarà convocato per la prima gara di campionato.