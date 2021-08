Rinnovo Lautaro Martinez: cosa c’è di nuovo

Salutato Lukaku – che ieri ha scritto un messaggio d’addio alla tifoseria neroazzurra tramite social – l’Inter ora punta al rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. Il “Toro” oltre a dover sostituire Lukaku in campo dovrà farlo anche nello spogliatoio. Il belga si era imposto come uomo squadra e la dirigenza neroazzurra è convinta che ora quel ruolo potrà prenderlo Lautaro. Il numero 10 neroazzurro è, però, in fase di trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023). Il calciatore, tramite il suo ex agente, aveva accettato la proposta dell’Inter di 4,5 milioni di euro all’anno, poi le cose sono cambiate. La vittoria dello scudetto, della Copa America e l’addio di Lukaku hanno cambiato le carte in tavola e il suo nuovo agente – lo stesso di Hakimi – ha chiesto un adeguamento. Sei milioni la richiesta dell’entourage, 5 la proposta: l’accordo verrà trovato a metà strada.

Per Lautaro pronto un rinnovo fino al 2025 senza clausola rescissoria. Il contratto attuale prevedeva la clausola di 111 milioni di euro. Cifra che era stata quasi offerta dal Tottenham due settimane fa. I londinesi, tramite il ds Paratici, avevano offerto 75 milioni più 20 legati ai bonus, per arrivare a 95 totali. L’Inter vuole scongiurare il rischio e ha previsto di togliere la clausola dal suo prossimo contratto, condizione accettata dall’agente dell’argentino, e vuole formalizzare il rinnovo in settimana.