Leonardo contro il Real Madrid: “Mbappe vuole andare via, ma loro non sono corretti”

Il direttore sportivo del PSG Leonardo, ha parlato alla stampa della situazione PSG. Il brasiliano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a riguardo del progetto parigino, approfondendo la trattativa Mbappe-Real Madrid, bacchettando le merengues:

“La nostra posizione è sempre stata quella di tenerlo e di rinnovargli il contratto e la pensiamo ancora così. Gli abbiamo fatto due offerte importanti: una due mesi fa e una più recente. Vogliamo dimostrargli che è al centro del progetto, ma non al di sopra. Rispetto alla posizione del Real Madrid, sembra una strategia per avere un no da parte nostra per dimostrare di aver provato di tutto e aspettare un anno per averlo libero e non è un modo di fare corretto. Per noi è inaccettabile. Questa è la prova: un’offerta alla scadenza del contratto e a sette giorni dalla fine del mercato. In questo modo gli dimostrano che hanno fatto di tutto e cominciano a negoziare per il prossimo anno”.

NESSUNA COSTRIZIONE – “Non vogliamo trattenere nessuno, se qualcuno vuole andarsene e le nostre condizioni sono soddisfatte ne parleremo. L’offerta ricevuta è considerata ben lontana da ciò che Mbappé rappresenta oggi. Dobbiamo parte di questi soldi al Monaco e riteniamo che la proposta non sia sufficiente. L’importo? È meno di quanto l’abbiamo pagato, ma il modo di fare non ci piace”.

MBAPPE VUOLE ANDARE VIA – “Kylian vuole andar via, mi sembra chiaro. Se vuole essere ceduto non lo tratterremo, ma alle nostre condizioni. Ci ha promesso che non lascerà il Psg a parametro zero. Non abbiamo mai aperto alla sua cessione, ma se non vuole restare può partire alle nostre condizioni. Non abbiamo intenzione di risentire il Real Madrid, non lo lasceremo andare per meno di quello che abbiamo pagato quando dobbiamo ancora dei soldi al Monaco”.