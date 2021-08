Maurizio Pistocchi su Cristiano Ronaldo: “Nemmeno una parola sulla Juve”

Un post per chiarire e fermare le voci sul suo futuro. Finalmente Cristiano Ronaldo rompe il suo lungo silenzio e dice la propria su quanto detto in queste settimane. Lo fa sui propri social con una foto in cui zittisce chi ogni giorno lo vuole in una squadra diversa. Certamente il tormentone CR7 non si fermerà mai, ma al momento sembra essere chiuso il capitolo su una sua possibile partenza dalla Juventus. “Sto rompendo il mio silenzio perché non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome” queste le parole del lusitano. A commentarle ci ha pensato Maurizio Pistocchi sul suo profilo Twitter.

Maurizio Pistocchi: “Mendes ha offerto CR7 a tutta Europa. Lui neanche una parola per la Juve, brutta cosa”

Certamente il post di Ronaldo è un punto che mette fine ai chiacchiericci sul proprio futuro. Dopo l’ultima notizia che lo vedeva prossimo al Real Madrid, era giusto chiarire. Peccato che le parole del portoghese non hanno felicissimi i tifosi bianconeri, in quanto non è mai stata menzionata la parola Juventus. Un dettaglio che non è sfggito nemmeno al giornalista Maurizio Pistocchi. Su Twitter si è lasciato andare ad una riflessione su quanto successo. Ecco le sue parole: “Il procuratore di Ronaldo ha offerto il giocatore a tutta l’Europa, evidentemente con il benestare della Juventus, ma il Psg gli ha preferito Messi,al Real Madrid non interessa, il City non l’ha voluto neanche per 25mln€. In tutto questo, non una parola per la Juve. Brutta cosa“.

Parole che vedranno d’accordo la maggioranza dei tifosi bianconeri che si aspettavano delle parole per la Juventus, dopo una lunga estate passata in silenzio. La speranza è che CR7 zittisca tutti anche in campo, con la maglia della Vecchia Signora, in modo da riuscire a riportarla di nuovo sul tetto d’Italia e magari anche su quello d’Europa.