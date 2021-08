Mazzarri: “Inter? Dispiace vederla in crisi. Ho ricevuto offerte da…”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato l’ex allenatore dell’Inter Walter Mazzarri: “Sul rinnovo di Belotti non posso parlare, non sono a Torino da due anni. Mi sono rimasti i 63 punti in granata che secondo me sono stati un’impresa storica visto il traguardo raggiunto nel 2019. Ho avuto il giusto merito per quell’annata da parte di tutti. Recuperavamo sempre la palla nella metà campo avversaria, il mio calcio era propositivo e offensivo, anche se qualcuno dice il contrario. Mancava un po’ di qualità davanti e sbagliavamo troppi gol. Offerte? Vi dico la verità, nomi non ne posso fare ma ho rifiutato qualcosa. Un tipo come me con il Covid e senza pubblico ha perso l’entusiasmo, devo sentire la sfida. Ci sono stati club che ho rifiutato perché non voglio ritornare a lottare per la salvezza, qualcosa anche all’estero. Se arriverà una proposta che mi darà carica e adrenalina tornerò in panchina senza problemi, altrimenti starò fermo. Inter? Lo dico da sportivo, mi dispiace per tutto il calcio italiano. La crisi economica dove sono entrati tanti club grandi, come Inter e Milan, fa dispiacere. Non si è saputo fare calcio ad alti livelli come magari si è fatto in altri Paesi: Inghilterra su tutti”.