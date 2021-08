Sconcerti su Messi: “Giudicarlo è difficile. Parigi e Barcellona si assomigliano…”

Ai microfoni di calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti dell’addio di Messi al Barcellona, con tanto di approdo al PSG: “Ci sono molte cose da considerare. Giudicare Messi è difficile, molto ha dato e molto ha preso. E sono comunque sbalordito da quanto ha vinto col Barcellona. C’è un errore grande quando parliamo di questi giocatori, perché nessuno se lo può permettere da un punto di vista economico, se non gente che batte moneta propria, come gli sceicchi del Qatar, che qualcuno possa valere così tanto. Messi, Mbappè, Neymar è un tridente che fa paura: il più forte degli ultimi anni. Se sapranno giocare insieme allora sì, faranno meraviglie, ma dipenderà da molte cose. Non è automatico, una volta i giocatori andavano in porta da soli, ma oggi non è più così. Quello meno elastico mi sembra Mbappè, gli altri due, Messi e Neymar, sanno già cosa significa sacrificarsi. Sarà curioso anche vedere Messi in un contesto diverso da Barcellona, cioè dal posto dove è rimasto più di vent’anni e che considera casa sua. E’ vero, siamo tutti curiosi. Ma Parigi e Barcellona si assomigliano, danno una gioia di vivere scontrosa, ma comunque gioia di vivere”.