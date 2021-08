Serie A, dove vedere Verona-Inter: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Venerdì 27 agosto, alle ore 20.45, allo stadio “Bentegodi”, il Verona di Eusebio Di Francesco ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi, il match è valido per la 2.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Verona-Inter in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Gli scaligeri sono reduci dalla brutta sconfitta rimediata al “Bentegodi” contro il Sassuolo per 2-3 nell’esordio in campionato e vogliono fare una bella figura davanti ai Campioni d’Italia in carica. I nerazzurri, invece, hanno iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione battendo a “San Siro” per 4-0 il malcapitato Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-INTER

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Casale, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Di Francesco.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi.

Dove vedere Verona-Inter, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Verona-Inter, valevole per la 2.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Il match del "Bentegodi" sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

I precedenti complessivi tra scaligeri e nerazzurri sono 78 con il Verona che ha vinto 8 volte, 23 sono i pareggi e 47 sono le vittorie dell’Inter. Nella passata stagione al “Bentegodi” l’Inter s’impose per 1-2 grazie ai gol di Skriniar e Lautaro, per il Verona a segno Ilic.