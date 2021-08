Sky o DAZN? Dove vedere Bologna-Salernitana in diretta tv e in streaming, 1^ giornata Serie A

DOVE VEDERE BOLOGNA SALERNITANA IN TV E IN STREAMING – Comincia finalmente la Serie A 2021/2022: per Bologna e Salernitana, la strada sembra essere già in salita. Il Bologna, infatti, ha fatto una pessiam figura in tutte le amichevoli estive e, in più, ha perso 4-5 in casa contro la Ternana in Coppa Italia. La Salernitana, invece, ha vinto 2-0 con la Reggina in Coppa, ma è chiaramente la sfavorita in questo campionato per evidenti limiti della rosa: ecco tutte le informazioni su dove vedere Bologna Salernitana in tv e in streaming.

Quando si gioca Bologna-Salernitana: data e luogo del primo match di Serie A

Bologna-Salernitana si disputerà domenica 22 agosto 2021 alle ore 18:30, allo stadio di Renato Dall’Ara, a Bologna.

Bologna-Salernitana, le probabili formazioni del match: 1^giornata Serie A

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Van Hooijdonk.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Capezzi, Curcio; Djuric, Fella.

Sky o DAZN? Dove vedere Bologna-Salernitana Serie A 22 agosto 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La prima partita del campionato di Serie A di Bologna e Salernitana, prevista per il 22 agosto 2021 a Bologna alle ore 18:30, sarà trasmessa in diretta su DAZN come tutta le partite di Serie A. Non solo, però: il match non sarà in esclusiva su DAZN, visto che verrà trasmesso anche su Sky. In streaming, si potrà guardare la partita su Sky Go, attraverso la app del servizio disponibile per pc e smartphone, e sul sito o sulla app di DAZN.