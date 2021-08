Sky o DAZN? Dove vedere Genoa-Napoli in diretta tv e in streaming, 2^ giornata Serie A

DOVE VEDERE GENOA NAPOLI IN TV E IN STREAMING – Alla prima giornata, il Napoli di Spalletti ha dato una dimostrazione di grande forza. Contro il Venezia, gli azzurri hanno perso Osimhen per un’espulsione e Zielinski per infortunio, poi hanno visto il capitano Insigne sbagliare un rigore. Nonostante ciò, i partenopei hanno vinto 2-0, con i gol proprio di Insigne e di Elmas: adesso ci sarà da confermarsi, anche perché dopo la sosta arriverà poi la Juventus. Genoa in cerca di riscatto dopo la brusca partenza a San SIro col Milan: ecco tutte le informazioni su dove vedere Genoa Napoli in tv e in streaming.

Quando si gioca Genoa-Napoli: data e luogo del match di Serie A

Genoa-Napoli si disputerà domenica 29 agosto 2021 alle ore 18:30, allo stadio Marassi-Ferraris, a Genova.

Genoa-Napoli, le probabili formazioni del match: 2^giornata Serie A

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Zinho, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso; Pandev, Favilli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Lozano, Petagna, Insigna.

Sky o DAZN? Dove vedere Genoa-Napoli Serie A 29 agosto 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie A tra Genoa e Napoli, prevista per il 29 agosto 2021 a Genova alle ore 18:30 e valida per la seconda giornata, sarà trasmessa in diretta su DAZN come tutta le partite di Serie A. Il match sarà in esclusiva su DAZN, visto che non verrà trasmesso anche su Sky. In streaming, si potrà guardare la partita sul sito o sulla app di DAZN.