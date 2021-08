Sky o Dazn? Dove vedere Milan Cagliari Serie A: diretta tv e streaming

Dove vedere Milan Cagliari Serie A: diretta tv Sky o streaming Dazn. Un inizio positivo per il Milan che ha vinto la prima giornata a Marassi contro la Sampdoria per 0-1. Al di là del risultato, ha colpito la buona prestazione dei ragazzi di Pioli, in particolare dei nuovi arrivati. Giroud si è messo subito a disposizione della squadra a Maignan ha dimostrato di poter essere il regista difensivo aggiunto dei rossoneri. L’avversario del secondo turno è il Cagliari, squadra che ha rimontato da 0-2 a 2-2 lo svantaggio iniziale conto lo Spezia, trascinata da un già in forma Joao Pedro.

Quando si gioca Milan-Cagliari, seconda giornata Serie A

La partita tra Milan-Cagliari si disputerà domenica 29 agosto alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano. Sono 68 i confronti in Serie A tra le due squadre: 43 le vittorie del Milan, 27 i pareggi mentre solo 8 sono le vittorie del Cagliari.

Probabili formazioni Milan-Cagliari: le scelte di Pioli e Semplici

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T.Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Pereiro, Dalbert; J. Pedro, Pavoletti. Allenatore: Leonardo Semplici

Sky o Dazn: ecco dove vedere Milan Cagliari in diretta tv e streaming

La partita tra Milan-Cagliari sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match di San Siro. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.