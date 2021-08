Zazzaroni su Cristiano Ronaldo: “Investimento estremamente deludente”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato le seguenti parole sull’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Secondo Zazzaroni, l’affare Cristiano Ronaldo – ora approdato allo United – è stato un investimento estremamente deludente per la società bianconera. Ecco un estratto delle sue parole rilasciate al Corriere dello Sport:

“L’immagine del dio portoghese baciato dal talento e dalla fortuna, sempre ridente, sul pezzo e accompagnato da marce trionfali e dai colori della vittoria, s’avvia a sciogliersi in uno struggente fado, l’antico canto del destino. (…) Anche che Ronaldo è stato un investimento estremamente deludente. In tre anni ha conquistato 2 scudetti, 2 supercoppe italiane e una coppa Italia ma – senza colpe specifiche, tutt’altro – ha anche partecipato all’unico campionato perso su dieci e a tre pesanti eliminazioni in Champions, l’obiettivo per il quale era stato acquistato. A oggi è costato all’incirca 305 milioni, fra transfer e ingaggio. Facendo il conto della serva, il prezzo di ogni suo gol supera i 3 milioni di euro, per la precisione 3.019.802. (…) E quando i gol arrivano ancora ma i trofei che contano vengono a mancare e l’età avanza, accade quello che stiamo vedendo da settimane. Un cortocircuito continuo di debolezze che scuote, allarma, stordisce. Comunque v a da a finire, hanno perso tutti”.