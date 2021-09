Mercedes, Wolff: “Congratulazioni ad Hamilton per la sua vittoria numero 100”

Toto Wolff è soddisfatto per la vittoria della Mercedes di Lewis Hamilton al GP di Sochi. La vittoria in questione è la numero 100 per il pilota inglese e Wolff gli ha voluto rendere omaggio davanti alla stampa, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Quei giri finali sono stati molto intensi ma ci siamo impegnati per poter fare la chiamata ai box al momento giusto per assicurarci la vittoria. Tante congratulazioni a Lewis per la sua 100° vittoria: quello a cui stiamo assistendo è incredibile. Se ne parlerà per i prossimi giorni, ma ci renderemo conto solo tra qualche anno di esser stati parte di quest’avventura, in cui nessun altro pilota è stato capace di ottenere un risultato simile nel corso della storia. È qualcosa che va al di là delle gare e dei titoli mondiali, perché c’è tanto di umano sotto questo aspetto”.

NORRIS – “Credo che sarebbe stato difficile superare Norris in condizioni di asciutto dato che Lewis ha avuto problemi a sopravanzare Ricciardo pur con il DRS aperto. Norris ha gestito la gara molto bene, ma nessuno si sarebbe aspettato che la pioggia sarebbe scesa così all’improvviso, e invece è accaduto. Queste circostanze sono estremamente complicate, perché soltanto una parte del circuito era umida. Per fortuna, siamo riusciti a fare la sosta nel momento ideale, e si è visto”.