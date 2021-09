Milan, Pioli: “L’esperienza di Liverpool ci farà essere più forti e attenti”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, ha parlato alla stampa alla vigilia dell’importante match di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone. I rossoneri sono partiti con una sconfitta a Anfield, ma la prestazione contro i Reds è stata comunque convincente. Ora però, il Diavolo è in cerca di punti e i colchoneros non sono certamente un cliente facile. Ecco un estratto delle dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match:

“Il livello è molto alto e l’abbiamo visto contro il Liverpool, abbiamo pagato i nostri errori e ci hanno punito. Dobbiamo giocare semplice, veloce, non sbagliare scelte perché poi queste squadre ti possono colpire in qualsiasi momento. Il nostro livello deve salire sotto ogni punto di vista, l’esperienza di Liverpool però ci farà essere più attenti e più forti”.

ATLETICO MADRID – “Fino a sabato l’Atletico era imbattuto ed è ancora nei primi posti della Liga, è una squadra molto forte, molto solida, con un allenatore preparato e giocatori di grandissimo livello, pronti a cogliere ogni minimo errore. Dovremo giocare una partita tecnicamente di altissimo livello ed essere concentrati e attenti per tutti i 95 minuti”.



GARA NON DECISIVA – “La voglia di fare la partita non ci mancherà, torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi, nella competizione che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Contro l’Atletico sarà una partita importante ma non decisiva per il passaggio del turno, perché poi ce ne saranno altre quattro”.