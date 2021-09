Probabili formazioni Milan Venezia: occasione dal 1′ per Gabbia?

Probabili formazioni Milan Venezia: verso il match

Archiviata la quarta giornata del campionato di Serie A, è arrivato il momento della quinta. In questo turno di campionato il Milan di Pioli ospiterà il Venezia di Zanetti. I rossoneri, reduci da un avvio super di campionato e dal pareggio per 1 ad 1 con la Juventus, si trovano attualmente al terzo posto in classifica con 10 punti. Il Venezia, reduce dalla sconfitta per 1 a 2 rimediata contro lo Spezia, si trova al diciassettesimo posto in classifica con 3 punti.

Probabili formazioni Milan Venezia: le scelte di Pioli e Zanetti

QUI MILAN – Stefano Pioli dovrà far fronte a diverse assenze. L’allenatore del Milan non potrà contare su Kjaer, Calabria, Bakayoko, Krunic, Messias, Ibrahimovic e Giroud. In porta ci sarà Maignan. Kalulu e Theo Hernandez saranno i terzini, mentre Gabbia potrebbe avere una chance per giocare al centro della difesa assieme a Romagnoli (il giovane italiano è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Tomori, che potrebbe riposare). A centrocampo dovrebbe riposare Kessie, in tal caso davanti la difesa ci saranno Bennacer e Tonali. Sulla trequarti spazio a Florenzi (in vantaggio su Saelemaekers), Brahim Diaz e Leao. Il centravanti sarà invece Rebic.

QUI VENEZIA – Paolo Zanetti non avrà a disposizione Fiordilino, Lezzerini, Haps e Sigurdsson. In porta ci sarà Maenpaa. In difesa spazio a Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Schnegg. Sulla linea di centrocampo agiranno Peretz, Vacca e Busio. In attacco Aramu, Johnsen, con Herny in vantaggio su Forte.

Probabili formazioni Milan Venezia: lo schieramento in campo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia/Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi/Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All.: Stefano Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry/Forte, Johnsen. All.: Paolo Zanetti.