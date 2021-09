Probabili formazioni Roma Sassuolo: giallorossi in emergenza a centrocampo?

Probabili formazioni Roma Sassuolo, giallorossi senza Mancini e Pellegrini? Nel ‘sunday night’ della 3.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno la Roma del tecnico Josè Mourinho e il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Il Sassuolo si appresta a scendere in campo domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Roma di Jose Mourinho: una gara importante per entrambe le compagini. Grandi novità in panchina per entrambe le società, con i giallorossi che hanno scelto Josè Mourinho, tornato in Italia a 10 anni dalle vittorie con l’Inter, mentre i neroverdi hanno scelto mister Alessio Dionisi, reduce dalla promozione in A con l’Empoli.

Il Sassuolo ha battagliato proprio con la Roma nell’ultima stagione per il settimo posto: i neroverdi hanno chiuso all’ottavo posto due anni fa, lo scorso anno sono arrivati settimi pari punti con la Roma perdendo la possibilità di qualificarsi all’Europa solo per la differenza reti. Ora l’obiettivo è provare a ripetersi e, perché no, a migliorare. Non sarà impresa semplice perché tante squadre si sono rinforzate. La speranza giallorossa è quella di migliorare il livello delle ultime annate, puntando sulla voglia di riscatto del nuovo mister che è reduce da qualche campionato negativo. Dopo aver indicato dove vedere Roma Sassuolo in diretta tv e streaming gratis, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Verso Roma Sassuolo: ecco le scelte dei due tecnici

QUI ROMA – I giallorossi dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. I dubbi Mourinho se li porterà fino alla fine: Pellegrini potrebbe farcela, mentre Mancini e Zaniolo potrebbero anche accomodarsi in panchina. Sembrava potesse esserci il recupero pieno di Smalling, ma fino a ieri il difensore inglese ha lavorato parzialmente in gruppo e al massimo potrebbe entrare in distinta senza scendere in campo dal primo minuto. In attacco i sicuri del posto sono Mkhitaryan e Abraham.

QUI SASSUOLO – Confermato il 4-2-3-1 che schiererà il mister Dionisi: Consigli in porta; in difesa dovrebbe esserci spazio per la coppia titolare Chiriches-Ferrari. Pochi dubbi a sinistra con Rogerio schierato titolare nelle ultime uscite e confermato nonostante il rientro di Kyriakopoulos dalla squalifica; a centrocampo, a meno di sorprese, confermati Frattesi e Lopez, con Magnanelli che potrebbe iniziare a partita in corsa. In attacco torna a disposizione Berardi dopo l’infortunio, torna Defrel dopo il Covid ma dovrebbe partire dalla panchina. Djuricic e Boga dovrebbero agire dal 1′ minuto con uno tra Raspadori e Scamacca, poche le scance di vedere Traorè, dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori