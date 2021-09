Probabili formazioni Sampdoria Inter: chance dal 1′ per Sensi?

Probabili formazioni Sampdoria Inter: verso il match

In questa terza giornata del campionato di Serie A i campioni in carica dell’Inter saranno ospiti della Sampdoria, rivale che nello scorso campionato si è rivelata una grossa spina nel fianco per i nerazzurri. La squadra del neo-allenatore Simone Inzaghi si trova al secondo posto in classifica con 6 punti ed è reduce dalla vittoria per 1 a 3 contro l’Hellas Verona. La Sampdoria di D’Aversa si trova al tredicesimo posto in classifica con 1 punto ottenuto nel pareggio per 0 a 0 dell’ultima sfida contro il Sassuolo.

Probabili formazioni Sampdoria Inter: le scelte di D’Aversa e Inzaghi

QUI SAMPDORIA – D’Aversa dovrà far fronte alle assenze degli indisponibili Torregrossa, Gabbiadini, Ekdal, Murru e Vieira. L’allenatore dei blucerchiati attuerà un cambio di modulo per permettere al nuovo acquisto Caputo di partire dal 1′ minuto in coppia con Quagliarella: la Samp si schiererà dunque con un 4-4-2, sulla stessa linea del modulo dello scorso anno. In porta ci sarà Audero, davanti a lui pronti Depaoli, Yoshida, Colley e Augello. Sulla linea di centrocampo agiranno Candreva, Thorsby, Silva e Damsgaard (quest’ultimo in ballottaggio con Verre). In attacco, come detto, spazio a Caputo e Quagliarella.

QUI INTER – Simone Inzaghi recupera in extremis i sudamericani di rientro dalle nazionali, tuttavia non è detto che essi possano partire dal primo minuto. Il modulo dei nerazzurri sarà il 3-5-2. A difendere i pali ci sarà capitan Handanovic; in difesa D’Ambrosio potrebbe far rifiatare Skianiar, mentre a completare il reparto ci saranno de Vrij e Bastoni. Sugli esterni Darmian e Dimarco partono in leggero vantaggio su Dumfries e Perisic. Confermato il centrocampo titolare composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco, complice il rientro tardivo degli argentini Lautaro e Correa, potrebbe essere riproposta la coppia che ha già giocato contro il Genoa, quella composta da Sensi e Dzeko.

Probabili formazioni Sampdoria Inter: lo schieramento in campo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard/Verre; Caputo, Quagliarella. All.: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio/Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian/Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco/Perisic; Sensi/Lautaro, Dzeko. All.:Inzaghi.