Salernitana-Atalanta probabili formazioni: novità per i nerazzurri in attacco

Salernitana-Atalanta probabili formazioni: avanti senza paura per la conquista dei tre punti – Inizio in salita per Salernitana e Atalanta: i granata sono fanalino di coda della Serie A; i nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta piena di polemiche riscontrata contro la Fiorentina al Gewiss Stadium di Bergamo. Risultati scontati? Assolutamente no, specialmente se è da mettere sul piano della motivazione e voglia di fare bene. Una partita molto apertissima, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Salernitana-Atalanta.

Salernitana-Atalanta probabili formazioni: le scelte in campo

Gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Musso in porta; Palomino, Demiral e Toloi a comporre la difesa orobica, il duo Koopmainers-Freuler a dare una mano in mediana, fasce a Gosens e Maehle. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi e Pessina a sostegno di Josip Ilicic. I padroni di casa granata andranno di 3-5-2 cercando di sfruttare a pieno l’arte del classico dei contropiedi. Attacco composto dal duo Simy-Bonazzoli; fascia in mano all’ex atalantino Ruggeri; retroguardia affidata a Gagliolo.

Formazioni Salernitana-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Salernitana (3-5-2): Belec; Strandberg, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic.