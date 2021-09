Samp e Real Madrid: Inzaghi tasta la forza della sua Inter

Terminata la sosta delle nazionali, inizierà il primo vero ciclo di partite per l’Inter da cui Inzaghi potrà cominciare a capire il valore della profondità della rosa a sua disposizione. Domenica la trasferta a Genova con la Sampdoria, poi mercoledì l’esordio in Champions League a San Siro col Real Madrid, successivamente Bologna Sabato nuovamente al Meazza.

Per le sfide contro Samp e Real, grande influenza avranno i rientri dalle nazionali, per questo motivo Simone Inzaghi sembra voler optare maggiormente per quei giocatori che in queste ultime due settimane sono rimasti a lavorare ad Appiano Gentile. Ci sarà quindi sicuramente spazio per Di Marco, D’Ambrosio, Ranocchia e Gagliardini, e attenzione anche a Satriano e Kolarov.

L’ex tecnico della Lazio sceglierà probabilmente qualche seconda linea in più per la partita di domenica a Genova, mentre col Real Madrid dovrebbe scendere in campo quella che poi dovrebbe essere la formazione titolare della stagione. Ci sarà quindi sicuramente spazio per Dumfries per una da titolare, mentre davanti si alterneranno tra le due partite Dzeko, Lautaro, Correa e forse Satriano, visto che Alexis Sanchez è ancora fermo ai box.

Contro la Samp, quindi, la formazione potrebbe essere questa: Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Darmian, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Di Marco, Correa, Dzeko.

Contro il Real Madrid, invece, più ipotizzabile la seguente: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Dzeko.