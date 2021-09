Sampdoria strepitosa ad Empoli: 0-3 schiacciante, doppietta dell’ex Ciccio Caputo

Una grande Sampdoria vince ad Empoli con un netto 0-3 grazie alla doppietta di un super Ciccio Caputo e la rete di Antonio Candreva, acciuffando così la prima vittoria di questo campionato dopo i due pareggi contro Inter e Sassuolo e la sconfitta all’esordio contro il Milan.

Finalmente i 3 punti: Samp possibile sorpresa

I blucerchiati stanno disputando un ottimo avvio di campionato dimostrandosi squadra ostica e complicata da affrontare, come può testimoniare l’Inter di Simone Inzaghi che aveva faticato non poco al Marassi la scorsa settimana ottenendo alla fine soltanto un deludente 2-2. La squadra allenata da D’Aversa quest’oggi è riuscita finalmente a cogliere i frutti di quanto seminato in questi primi turni di campionato, e lo ha fatto con una vittoria schiacciante in un campo non semplice, contro una squadra, l’Empoli di Andreazzoli, che fino a poche settimane fa era riuscita nell’impresa di espugnare l’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. La Samp si candida ad essere una delle grandi sorprese di questo campionato, ma già adesso si sta rivelando una squadra ostica per tutti, solida dietro e letale in contropiede, grazie soprattutto alla velocità di Candreva, Caputo e Damsgaard nelle ripartenze.

Doppietta Caputo contro la sua ex squadra

Nello 0-3 del Castellani sugli scudi sicuramente Ciccio Caputo, ai suoi primi gol con la nuova maglia, autore di una doppietta contro la sua ex-squadra. Splendide entrambe le reti: inserimento in area e tocco di prima di sinistro su assist-gioiello di Candreva per il primo gol, tiro a giro di sinistro dentro l’area dopo una finta per il raddoppio ad inizio ripresa. Oltre ai gol, altre due occasioni sprecate e una clamorosa traversa sul 2-0. Oltre l’attaccante, da segnalare l’ottima prestazione di Candreva, autore di gol e assist, e la prova da veterano di Fabio Quagliarella. Bene anche Damsgaard, Andrè Silva e Augello.

Per l’Empoli zero punti in casa in tre partite giocate al Castellani

L’Empoli sembra essersi fermato all’impresa di Torino: squadra ancora in cerca di un’identità tattica, incapace di trovare contromisure agli avversari e poco cinica davanti. Le occasioni da rete sono state tante anche oggi, soprattutto nel primo tempo, ma ne Cutrone, ne Mancuso ne il neo entrato Pinamonti hanno saputo timbrare il tabellino rimasto desolatamente a zero per la terza sconfitta consecutiva in casa, la terza in 3 partite. Urge una scossa, o il campionato dei toscani potrebbe rivelarsi un autentico incubo nelle zone più profonde del campionato.