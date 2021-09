Serie A 2021-22, 4° turno: quali match su Sky e Dazn?

Serie A 2021-22: match su Sky e Dazn al 4.o turno campionato. Dopo aver avuto un assaggio delle squadre impegnate nelle coppe di Champions ed Europa, siamo finalmente pronti a riabbracciare il ritorno della Serie A. Questo weekend il campionato di calcio italiano torna in campo partendo dai quattro anticipi della quarta giornata in programma tra venerdì e sabato, ovvero Sassuolo-Torino, Genoa-Fiorentina, Inter-Bologna e Salernitana-Atalanta. Ma qual è la programmazione tv? Andiamo dunque a scoprire quali saranno i match della quarta giornata trasmesse sulla piattaforma satellitare Sky e quali, invece, saranno trasmesse in diretta streaming da Dazn.

Serie A 2021-22 4.o turno: quali match su Sky e quali su Dazn? Il programma

La principale novità di questa nuova edizione del torneo di calcio italiano, con la partecipazione di 20 squadre, tra cui tre neopromosse dalla Serie B, riguarda i diritti TV. La Lega Serie A, in una riunione prima dell’inizio del campionato di questa stagione, ha infatti concesso all’emittente di servizio streaming i diritti relativi a 7 partite in diretta esclusiva e 3 match in co-eclusiva con Sky.

4a turno di campionato che si aprirà ufficialmente nella giornata di Venerdì 17 Settembre 2021 alle ore 20.45 con l’anticipo del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo-Torino. Nella giornata di sabato, invece, in programma i consueti tre anticipi spalmati tra le ore 15, le ore 18 e le ore 20.45: Genoa-Fiorentina, Inter-Bologna e Salernitana-Atalanta.

Nella giornata di domenica 19 settembre, in campo ben dieci squadre, spalmate tra il lunch match delle ore 12.30, le tre sfide delle ore 15, il posticipo delle ore 18 e quello delle ore 20.45: da segnalare tra le gare quella tra Juventus-Milan, Empoli-Sampdoria e lo scontro delle zone basse in classifica Venezia-Spezia. Il posticipo del lunedì sera, in programma lunedì 20 settembre, sarà alla Dacia Arena tra l’ Udinese e il Napoli di Luciano Spalletti.

MATCH SU SKY E DAZN 4.o TURNO

Venerdì 17 Settembre ore 20.45 Sassuolo-Torino

Sabato 18 Settembre ore 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN

Sabato 18 Settembre ore 18.00 Inter-Bologna DAZN

Sabato 18 Settembre ore 20.45 Salernitana-Atalanta DAZN e SKY

Domenica 19 Settembre ore 12.30 Empoli-Sampdoria DAZN e SKY

Domenica 19 Settembre ore 15.00 Venezia-Spezia DAZN

Domenica 19 Settembre ore 18.00 Lazio-Cagliari DAZN

Domenica 19 Settembre ore 18.00 Verona-Roma DAZN

Domenica 19 Settembre ore 20.45 Juventus-Milan DAZN

Lunedì 20 Settembre ore 20.45 Udinese-Napoli DAZN e SKY