Serie A, Sampdoria-Napoli: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Giovedì 23 settembre alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova si disputerà il match Sampdoria-Napoli valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, che vede in classifica i partenopei in testa a punteggio pieno, mentre i blucerchiati hanno conquistato cinque punti.

I precedenti in terra ligure sono 54 con i padroni di casa in vantaggio per 21-16 e 17 pareggi; nell’ultima sfida giocato lo scorso 11 aprile vittoria del Napoli per 2-0 grazie alle reti di Fabian Ruiz e Osihmen.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Assistenti: Galletto e Rossi di Rovigo.

Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: De Meo di Foggia.

Segui Sampdoria-Napoli su DAZN. Attiva ora

Sampdoria-Napoli, probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, L. Insigne.

Dove vedere Sampdoria-Napoli in tv e streaming

Il match Sampdoria-Napoli sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni e con il commento tecnico dell’ex calciatore Stefan Schwoch.

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Stagione 2020-21, Sampdoria-Napoli 0-2: gli highlights