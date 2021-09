Sky o Dazn? Dove vedere Salernitana Atalanta in diretta tv e streaming

Dove vedere Salernitana Atalanta in tv. Dopo la parentesi Champions League, l’Atalanta torna a mettere la testa sul campionato. Nel terzo turno di Serie A i ragazzi di Gasperini hanno perso in casa contro una sorprendente Fiorentina, grazie alla doppietta dello scatenato Dusan Vlahovic. La Dea ha collezionato solo 4 punti in 3 partite, e nel prossimo turno di campionato proverà a invertire la rotta. L’avversario è la Salernitana, ancora a bottino vuoto dopo tre partite. I campani guidati da Castori devono ancora fare i conti con gli attacchi della Serie A, visti gli 11 goal subiti dall’inizio della Serie A.

Quando si gioca Salernitana-Atalanta, quarta giornata Serie A

La partita tra Salernitana-Atalanta si disputerà sabato 18 dicembre 2021 alle ore 20:45, allo stadio Arechi di Salerno. Le probabili scelte di Castori e Gasperini:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ranieri; Simy, Bonazzoli. Allenatore: Fabrizio Castori

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Demiral; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Salernitana Atalanta in diretta tv e streaming

La partita tra Salernitana-Atalanta sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.