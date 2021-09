Sky o Dazn? Dove vedere Spezia Juventus: diretta tv e streaming

Dove vedere Spezia Juventus in tv. Uno scontro tra due squadre agli antipodi come stato di forma. Da una parte lo Spezia di Thiago Motta, che in quattro giornate ha totalizzato 4 punti. I liguri vengono dall’importantissima vittoria nello scontro salvezza contro il Venezia per 2-1. Dall’altra parte la Juventus, ancora a secco di vittorie in campionato con soli 2 punti totalizzati sui 12 disponibili. Per i ragazzi di Massimiliano Allegri la vittoria è d’obbligo per non vedere allontanarsi troppo il treno delle squadre in testa in lizza per la vittoria dello Scudetto.

Quando si gioca Spezia-Juventus, quinta giornata di Serie A

La partita tra Spezia-Juventus si disputerà mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18:30, allo stadio Alberto Picco di La Spezia. La stagione scorsa finì 1-4, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che, subentrato dalla panchina, riportò la Vecchia Signora in vantaggio.

Probabili formazioni: le scelte di Thiago Motta e Massimiliano Allegri

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Spezia Juventus in diretta tv e streaming

La partita tra Spezia-Juventus sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match di La Spezia. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.